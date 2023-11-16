Gazze'de ishal vakaları yüzde 40 arttı
Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarını 40 günü aşkın süredir devam ettirdiği Gazze'de ishal vakalarının yüzde 40 oranında arttığını açıkladı.
7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları, 40 günü geride bırakırken; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
İSHAL VAKALARI YÜZDE 40 ARTTI
Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaşanan insanlık dramının vardığı boyutu açıkladı.
Buna göre yakıt kıtlığının yaşandığı bölgede ishal vakaları yüzde 40 arttı ve kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah’ta sokaklara kanalizasyon suyu akıyor.