Gazze'de ishal vakaları yüzde 40 arttı

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları, 40 günü geride bırakırken; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

İSHAL VAKALARI YÜZDE 40 ARTTI

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaşanan insanlık dramının vardığı boyutu açıkladı.

Buna göre yakıt kıtlığının yaşandığı bölgede ishal vakaları yüzde 40 arttı ve kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah’ta sokaklara kanalizasyon suyu akıyor.