Gazze'de ishal vakaları yüzde 40 arttı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarını 40 günü aşkın süredir devam ettirdiği Gazze'de ishal vakalarının yüzde 40 oranında arttığını açıkladı.

Gazze'de ishal vakaları yüzde 40 arttı

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları, 40 günü geride bırakırken; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

İSHAL VAKALARI YÜZDE 40 ARTTI

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaşanan insanlık dramının vardığı boyutu açıkladı.

Buna göre yakıt kıtlığının yaşandığı bölgede ishal vakaları yüzde 40 arttı ve kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah’ta sokaklara kanalizasyon suyu akıyor.

Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu
İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: 50 Filistinli hayatını kaybetti İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: 50 Filistinli hayatını kaybetti
Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı
TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı: Aklınızda olsun! Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı