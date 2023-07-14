Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Endonezya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı görüştü.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dışişleri bakanları toplantısında, Endonezya geleneksel kıyafetleri giyildi. Hakan Fidan’ın ise takım elbise giydiği görüldü.

Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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