Deprem Fırtınası Sürüyor! Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Saat 04.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Deprem Fırtınası Sürüyor! Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem oldu. Deprem fırtınası o tarihten bu yana devam ediyor. Her gün onlarca deprem meydana geliyor. Özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremlerin, adadaki volkanı tetikleyebileceği düşünülüyor. Adada yaşayanlar tahliye edilirken, devam eden şiddetli depremler Yunanistan ve Türkiye'yi endişelendiriyor.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Derinliği ise 7.6 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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