Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu

Meksika'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini, 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı. Sheinbaum, "ülke tarihinde Meksika'yı yönetecek ilk kadın devlet başkanı" olarak tarihe geçti.

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Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) verilerine göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Sheinbaum, seçimi açık bir farkla kazandı. Meksika için Geniş Cephe adayı Xochitl Galvez ise yüzde 28,15 ile ikinci sırada yer aldı.

Kazanımının ardından destekçilerine seslenen Sheinbaum, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız" dedi.

Meksika tarihinde ilk kez bir kadın devlet başkanı seçilen Sheinbaum, 1 Ekim'de göreve başlayacak.

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Kaynak: AA

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