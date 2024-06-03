Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) verilerine göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Sheinbaum, seçimi açık bir farkla kazandı. Meksika için Geniş Cephe adayı Xochitl Galvez ise yüzde 28,15 ile ikinci sırada yer aldı.

Kazanımının ardından destekçilerine seslenen Sheinbaum, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız" dedi.

Meksika tarihinde ilk kez bir kadın devlet başkanı seçilen Sheinbaum, 1 Ekim'de göreve başlayacak.

Kaynak: AA