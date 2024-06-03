Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğüne yönelik haberler Baas Partisi tarafından yalanlandı.

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Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı

Beşar Esad’ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad’ın hayatını kaybettiği iddiasına Baas Partisi tarafından yalanlama geldi. İddiaların, ‘asılsız’ olduğu belirtildi.

Al Arabiya’nın aktardığına göre partinin açıklamasında, ‘asılsız haberlerin dolaşıma girdiği’ belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, ‘haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği’ uyarısı yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.

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Beşar Esad Kanser
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