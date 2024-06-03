Uzmanlar uyardı! Hava değişiyor: El Nino geçti, La Nina geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının sona erdiğini ve yıl sonuna doğru yerini serin hava dalgası La Nina'ya bırakacağını duyurdu.

Uzmanlar uyardı! Hava değişiyor: El Nino geçti, La Nina geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçtiğimiz yıldan beri etkili olan ve küresel sıcaklıklarda artışa neden olan El Nino'nun zayıflamaya başladığı ve Temmuz-Eylül ayları arasında La Nina'nın hakim olma ihtimalinin %60 olduğu belirtildi.

Son 9 yılın en sıcak dönemi olarak kayıtlara geçen 2020-2023 yılları arasında La Nina'nın soğutucu etkisinin bile sıcaklık artışını durduramadığı ifade edildi.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE BİR DURAKLAMA OLMAYACAK

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." dedi.

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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