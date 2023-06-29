Çipras dönemi bitti; Yunanistan, yerine gelecek ismi arıyor

Yunanistan’da geçen hafta pazar günü yapılan seçimlerde ciddi bir farkla seçimi kaybeden ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, bugün aldığı kararla parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, genel başkanlığa devam edip etmeyeceğini “SYRIZA üyelerinin alacağı kararlara” bırakacağını söylemişti. Ancak parti merkez komitesinde yapılan toplantıdan hemen sonra kameraların önüne geçen Çipras “yenilenecek olan SYRİZA’nın liderliği için yapılacak seçimlerde aday olmayacağını” açıkladı.

Nazım Hikmet'in şiiriyle veda eden Çipras, halkın sorunlarını daha iyi anlayacak yeni bir SYRIZA’nın kurulması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söyleyerek “En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır” dedi.

Çipras'ın istifasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmaya başlandı. 15 yılın ardından yeniden genel başkan seçecek olan SYRIZA için kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı. Veraset yarışında adı geçen en kuvvetli isimlerden biri eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu. 22 Mayıs seçimlerinde Batı Atina'dan milletvekili seçilen Ahçioğlu, SYRIZA içerisinde de önemli bir desteğe sahip.

ESKİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ GENEL BAŞKAN OLARAK MI GERİ DÖNECEK?

Masadaki bir başka isim ise 2015'teki SYRIZA hükümetinin sözcüsü Gavril Sakellaradis. 43 yaşındaki ekonomist Gavril Sakellaridis, geçen yıl "Eteron - Araştırma ve Sosyal Değişim Enstitüsü" Araştırma Vakfı'nın başına atandığı için bu yıl milletvekili seçimlerine girmedi.

1999'dan beri SYRIZA'nın bileşenleri içinde yer alan Sakellaradis'in parti içinde destekçileri var. Sakellaradis 25 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce SYRIZA'yı desteklediğini açıklamıştı. Sakellaradis, Çipras'ın desteğini alan kişilerden biri olarak görülüyor.

Kasım 2015'te SYRIZA'dan ayrılan Sakellaradis, Çipras tarafından 2014'te Atina Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiş ancak az farkla oyla Yorgos Kamina'ya yenilmişti.

Bir başka isim ise parti içinde yükselişe geçen Aleksis Hariçis. Partinin ılımlı üyelerinden biri olarak görünen 46 yaşındaki Hariçis, SYRIZA'nın hükümet döneminde etkileyici bir yükseliş rotası çizen partinin ılımlı üyelerinden biri. Hariçis, SYRIZA hükümetinde Ekonomi ve Kalkınma bakan yardımcısı olarak görev almıştı.

ESKİ MALİYE BAKANI DA LİSTEDE

Ve son olarak başkanlık yarışı için ismi geçen kişi SYRIZA hükümetinin Maliye Bakanı Öklid Çakalatos. Çakalatos, Çipras'ın en yakın olan isimlerden birisi. SYRIZA'da iki numara olarak kabul edilen Çakalatos, 63 yaşında.

Kaynak: Gerçek Gündem