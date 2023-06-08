Çin’e ait 37 askeri uçak Tayvan hava savunma sahasına girdi

Tayvan, Çin’e ait 37 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası’nı ihlal etmesinin ardından hava savunma sistemlerini devreye soktu.

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Çin’e ait 37 askeri uçak Tayvan hava savunma sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait Shenyang J-11, Shenyang J-16 savaş uçakları ile Xian H-6 bombardıman uçağının aralarında bulunduğu 37 savaş uçağının ülkenin Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiği belirtildi.

Açıklamada, Çin uçaklarının bir kısmının Tayvan’ın güneydoğusunda uçtuğu daha sonra “hava gözetleme ve denizcilik eğitimleri” amacıyla Pasifik’in batısına geçtiği aktarıldı. Tayvan’ın ise durumu takip etmek üzere bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdiği, hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ifade edildi.

Çin Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.

Kaynak: İHA

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