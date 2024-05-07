Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10'dan fazla ölü var

Çin'deki bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10'dan fazla ölü var

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre saldırı, Yünnan'ın Caotong ilindeki Cınşiong İlçe Halk Hastanesi'nde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğünü bildirirken saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabında saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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