Çin'de Keşfedildi! Yeni Bir Tür...

Çinli araştırmacılar, yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti. Jiangxi bölgesindeki milli parkta bulunan yeni tür, 'Ateş Karınlı Semender' adıyla tanımlandı.

Çin'de Keşfedildi! Yeni Bir Tür...

Çin'in Jiangxi bölgesindeki milli parkta yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi. 2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde keşfedilen türe, ‘Ateş Karınlı Semender’adı verildi.

Anhui Normal Üniversitesi'nden Çinli araştırmacılar, Çin'in Jiangxi ve Fujian eyaletlerini kapsayan Wuyi Dağı Ulusal Parkı'nın zirvesi olan Huanggang Dağı'nda yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti. Yeni türe vücudundaki belirgin siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı nedeniyle ‘Ateş karınlı semender’ adı verildi.

Çinli araştırmacılar, bölgede bilinmeyen başka hayvanların da olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: DHA

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