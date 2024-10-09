AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, AB Konseyi'nin kabul ettiği Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler, 9 Ekim 2025'e kadar yürürlükte kalacak. AB Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların ‘Rusya hükümetinin AB ve üye ülkelerin temel değerlerini, güvenlik, bağımsızlık ve bütünlükleri ile uluslararası örgütler ve üçüncü ülkelerin değerlerini zayıflatan eylem ve politikalarına dahil olan kişi ve kurumları’ hedef alacağı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların amacının ‘seçim süreçlerinin ve demokratik kurumların işleyişinin baltalanması, ekonomik faaliyetlere yönelik tehditler ve sabotajlar, kötü niyetli siber faaliyetler, göçmenlerin araçsallaştırılması gibi çeşitli hibrit tehditler’ ile mücadele etmek olduğu belirtildi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin açıklamasında, "Bugün alınan karar, AB'nin Rusya'nın son dönemde Avrupa topraklarında gerçekleştirdiği yeni operasyonlarla artan hibrit faaliyetlerine verdiği yanıtın bir parçasıdır. AB'ye, üye ülkelerine ve ortaklarına yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerin bedeli vardır. Rusya direncimizi ve istikrarımızı baltalamayı başaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA