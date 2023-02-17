Çin, koronavirüse karşı 'kesin zafer' ilan etti

Çin haber ajansı Şinhua'ya göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, dün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin optimizasyonu için Kasım 2022'den bu yana atılan adımların kısa sürede başarıya ulaştığı ve salgına karşı 'büyük ve kesin bir zaferin kazanıldığı' belirtildi.