Joe Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu belirtti.

Joe Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O'Connor'un detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı.

O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrollerin ardından, "sağlıklı ve dinç, 80 yaşında bir erkek olan" Biden'ın sağlık durumunun, başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu kaydetti.

Raporda, Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için bugün biyopsi yapıldığı ancak henüz sonuçlarının çıkmadığı kaydedildi. Başkan'ın diğer muayenelerinin normal olduğu aktarılan raporda, "son derece ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıldığı" da ifade edildi ve parkinson gibi nörolojik bir hastalığa sahip olmadığı bildirildi.

Kovid-19 hastalığı atlatan Biden'ın "uzun Kovid" belirtileri de taşımadığı aktarılan raporda ayrıca, Başkan'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin ise midesindeki reflü olduğu kaydedildi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 2024 başkanlık seçimleri için "aday olma niyetinde" olduğunu söylemiş ancak henüz adaylığını resmen açıklamamıştı. Sağlık raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Biden'ın, yakın zamanda adaylığını duyurması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Joe Biden
TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı
Azerbaycan, Türkiye’ye 110 kişilik ek arama kurtarma ekibi gönderdi Azerbaycan, Türkiye’ye 110 kişilik ek arama kurtarma ekibi gönderdi
TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda
Jack Nicholson'ın kabul etmediği kızı konuştu Jack Nicholson'ın kabul etmediği kızı konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı