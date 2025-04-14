Çin Devlet Başkanı Şi’den Vietnam'a Resmi Ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı Vietnam'da resmi törenle karşılandığı aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi’den Vietnam'a Resmi Ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya turu kapsamında bugün Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile Hanoi kentinde görüştü. Şi’nin, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile ayrı ayrı görüşme yaptığı aktarıldı.

Güneydoğu Asya turu kapsamında daha sonra Malezya ve Kamboçya'ya geçecek olan Şi, Kamboçya'yı 9, Malezya'yı 12 yıl önce ziyaret etti. Şi, Vietnam'a ise son 18 ayda ikinci kez gitti.

Kaynak: DHA

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