İsrail Batı Şeria'da Hastaneyi Basıp Filistinli Genci Alıkoydu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir hastaneye baskın yapıp Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail Batı Şeria'da Hastaneyi Basıp Filistinli Genci Alıkoydu

İsrail güçleri, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne baskın yaptı. Hastanenin kayıt ve acil servis bölümlerine giren İsrail askerleri, Filistinli bir genci gözaltına aldı. İsrail askerleri, bazı çalışanları bir süre alıkoyduktan sonra hastaneden çekildi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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