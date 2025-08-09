CENTCOM'un Yeni Komutanı Belli Oldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kurilla, görevini Donanma Amirali Brad Cooper'a bıraktı.

Son Güncelleme:
CENTCOM'un Yeni Komutanı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla görevini resmen devretti. CENTCOM’un başına Donanma Amirali Brad Cooper geçti.

Görevini Cooper'a devreden Kurilla, törende, "Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın tavsiyeleri ve katkıları, karargahımızın ve bileşen ekiplerimizin desteğiyle, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile BüründüYatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile BüründüEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donanma
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Trump'tan Her Şeyi Değiştirecek 'Esrar' Kararı: Ekibine Talimat Verdi Trump'tan Her Şeyi Değiştirecek 'Esrar' Kararı
BM'de 'İsrail' Alarmı! Hızla Harekete Geçtiler BM'de 'İsrail' Alarmı! Hızla Harekete Geçtiler
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!