CENTCOM'un Yeni Komutanı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla görevini resmen devretti. CENTCOM’un başına Donanma Amirali Brad Cooper geçti.

Görevini Cooper'a devreden Kurilla, törende, "Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın tavsiyeleri ve katkıları, karargahımızın ve bileşen ekiplerimizin desteğiyle, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA