BM'de 'İsrail' Alarmı! Hızla Harekete Geçtiler

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararına tepki yağarken, Birleşmiş Milletler de harekete geçti. BMGK, işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanma kararı aldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail, Filistin halkına açlık dayatmaya da devam ediyor. Zulmü giderek katlanan İsrail, son olarak korkunç bir karar aldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin tamamen işgal edilmesine yönelik planı onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kararla alakalı "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylerken, dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kamuoyu bu plana tepki gösterdi.

TOPLANTININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısı yapılırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanma kararı aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK'nin acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi. Bugün yapılması planlanan oturumun yarın yapılacağı belirtildi. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşmesi planlanan oturumun gününün neden değiştiği ise açıklanmadı.

