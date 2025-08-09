Trump'tan Her Şeyi Değiştirecek 'Esrar' Kararı: Ekibine Talimat Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göreve başladığından beri ülkede radikal değişikliklere giden ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucuyla alakalı net tavır göstereceğini vadederek başkan olurken, esrarın mevcut yasal statüsünü ise değiştirerek daha düşük risk kategorisine alınmasını değerlendirmeye karar verdi. Ağustos başında Trump’ın New Jersey’deki golf kulübünde düzenlenen bağış yemeğinde esrar düzenlemesinin konuşulduğu öğrenildi.

DERHAL EKİBİNE SÖYLEDİ

The Wall Street Journal'in aktardığına göre, bağış yemeğinde, Trulieve CEO’su Kim Rivers, Trump’a hem sınıflandırmanın değiştirilmesini hem de tıbbi esrar araştırmalarının genişletilmesini önerdi. Üç katılımcının söylediğine göre Trump, konuyla ilgileneceğini söyleyerek derhal ekibine bilgi verdi.

BIDEN DÖNEMİNDE BAŞLADI

Önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimdeyken başlatılan ama tamamlanamayan yeniden sınıflandırma süreci, esrarın Schedule III kapsamına alınmasını planlıyor. Bu planla esrar tamamen yasal hale gelmesini gelmese de bazı vergisel avantajlar ve tıbbi araştırma imkanları yaratacak.

'BEN SEVMEM HALK İSTİYOR'

Daha önce Florida’da esrarın yasallaştırılmasına evet oyu vereceğini duyuran Trump, kişisel olarak esrar kullanmadığını ve kokusundan hoşlanmadığını söylese de, konunun geniş halk desteği alan bir konu olduğunu belirtiyor.

