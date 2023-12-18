Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan televizyonunda

Birçok konuda benzerlikleri zaman zaman tartışmalara konu olan Türkiye-Yunanistan arasında bu kez de Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün benzeri çıktı. Yunanistan'da televizyon programcılığı yapan Ilias Alexiou'nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.

Geleneksel yemek adlarındaki benzerliğe gönderme yapılarak Celal Şengör'ün benzerine, "Celali Sengoretsi" adı takıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen "Baklavaya, kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?" benzeri yorumlar yazıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Celal Şengör'ün Fatih Altaylı ile söyleşilerine gönderme yaparak, "Bu adamın Fatih Altay'lısı yok mu? Fatih'siz Celal olur mu?" şeklinde esprili mesajlar paylaştı.