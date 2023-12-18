Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği belirtti.

Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını kaydeden Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu aktardı.