Petrol Bakanı doğruladı: İran'ın akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

Ovci, Tahran'daki Şeriati Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda basın mensuplarına konuştu.

İranlı Bakan, "Siyonist ve ABD'li düşmanlar diğer cephelerde darbe aldıkları için bu yolla halkı zorluk ve meşakkate sokmak istiyorlar. Bu komplo ivedilikle sona erdirilecektir." dedi.

Benzer bir siber saldırının önceki yıllarda da yaşandığını hatırlatan Ovci, bazı benzin istasyonlarının manuel olarak faaliyet gösterdiğini ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesinin planlandığını kaydetti.

İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmediğini duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da halktan sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istenmişti.

Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari ise sorunun benzin istasyonlarının yüzde 60'ında yaşandığını, istasyonların çevrim dışı olarak manuel hizmet verdiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA