Petrol Bakanı doğruladı: İran'ın akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine İsrail’in siber saldırı düzenlediğini doğruladı.

Petrol Bakanı doğruladı: İran'ın akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

Ovci, Tahran'daki Şeriati Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda basın mensuplarına konuştu.

İranlı Bakan, "Siyonist ve ABD'li düşmanlar diğer cephelerde darbe aldıkları için bu yolla halkı zorluk ve meşakkate sokmak istiyorlar. Bu komplo ivedilikle sona erdirilecektir." dedi.

Benzer bir siber saldırının önceki yıllarda da yaşandığını hatırlatan Ovci, bazı benzin istasyonlarının manuel olarak faaliyet gösterdiğini ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesinin planlandığını kaydetti.

İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmediğini duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da halktan sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istenmişti.

Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari ise sorunun benzin istasyonlarının yüzde 60'ında yaşandığını, istasyonların çevrim dışı olarak manuel hizmet verdiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
İran İsrail Petrol
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın ofisinde dinleme cihazı bulundu Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın ofisinde dinleme cihazı bulundu
Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçiyi anlatan belgesel: Rusların merak ettiği soru: Terörist hemen öldürüldü, saldırıyı kim organize etti? Rusların merak ettiği soru: Terörist hemen öldürüldü, saldırıyı kim organize etti?
Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor
Sigaraya gelecek 'otomatik' zam: Tiryakilerin cebi fena yanacak Sigaraya gelecek 'otomatik' zam!
ÇOK OKUNANLAR
"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama açıklandı! 17 tehlikeli uygulama açıklandı
Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar geliyor!
MasterChef'te sürpriz isim veda etti! MasterChef'te sürpriz isim veda etti!