Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçiyi anlatan belgesel: Rusların merak ettiği soru: Terörist hemen öldürüldü, saldırıyı kim organize etti?

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 yılında, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide konuşma yaptığı sırada, Mevlüt Mert Altıntaş isimli bir özel harekat polisi tarafından öldürülmüştü.

Saldırının üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından bir belgesel hazırlayan Rus NTV televizyonu, filme “Rusya’ya 9 el ateş” ismini verdi.

Belgeselde cinayetin detayları yer alırken Karlov'un eşi Marina Karlova, belgeselde konuşmacı olarak yer aldı.

"'SANA YERE YATMAN İÇİN BAĞIRIRSAM HİÇBİR ŞEY SORMA VE YERE YAT' DED"

Medya Günlüğü'nden Fuad Safarov'un haberine göre; Marina Karlova, kendisine sorulan sorulara dikkat çeken cevaplarda bulundu.

Karlova şunları aktardı:

“Arabada gidiyorduk, o kullanıyordu. Aniden bana dönerek, ‘Marina, sana yere yatman için bağırırsam bana hiçbir şey sorma ve hemen sessizce arabada yere yat’ dedi. Sonra bu konuyu onunla konuşmaya çalıştım ve ‘Nasıl yani, bir tehdit mi var? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun’ diye sordum. O da bana ‘Hayır, sakin ol. Sadece her ihtimale karşı söylüyorum. Bana bir daha bu konuyu açma!’ dedi."

Eski büyükelçi eşi Karlova, güvenlik görevlilerinin serginin açılışına gelen katilin davranışlarından kuşkuya kapılmamasını eleştirdi.

Hazırlanan belgeselde, cinayetten sonra olay yerine ilk kez giden Marina Karlova’nın suikastın yapıldığı noktada dizüstü çökerek ağladığı görülüyor.

NTV bu diyalog için, “Marina Karlova, ancak ölümünden sonra kocasının sadece önseziye kapılmadığını, aynı zamanda tehlikenin çok yakın olduğunu önceden bildiğini anlayabildi” yorumunda bulundu.

"CİNAYETİN ORGANİZATÖRLERİNİN ARKASINDA KİM VARDI?"

“Terör saldırısının failinin adı hemen belirlendi. Katilin 22 yaşındaki Ankara polisi özel harekat mensubu Altıntaş olduğu ortaya çıktı” diyen kanal, “Peki cinayetin faili ve organizatörlerinin arkasında kim vardı? Bu soru şimdilik cevapsız kalıyor. Teröristin anında imha edilmesi, tetiği çekme emri verenlere giden yolu kesmiş görünüyor. Eğer suikast için elit bir polis biriminin görevlisi gönderildiyse, o zaman Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin öldürülmesi emrini kim verdi?” sorularını yöneltti.

Türk polisinin, soruşturmalar sonucunda bazı kişileri yakaladığını hatırlatan NTV şu yorumda bulundu:

“Bu kişilerin ortak noktası, Andrey Karlov’un öldürülmesine karışmaları ve Fethullahçı terör örgütüyle yakın bağları bulunmasıydı. Örgütün lideri ve ideoloğu hâlâ serbest. Bu kişi, aşırı bir yasadışı örgütün kurucusu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın can düşmanı Fethullah Gülen. 1990’ların sonlarında Amerika’ya kaçtı. Orada Amerikan istihbarat servislerinin himayesinde saklanıyor. Türkiye’de de onun destekçilerinden oluşan geniş ve gizli bir ağ varlığını sürdürüyor. Türk güvenlik güçleri içinde de gizli destekçileri vardı. Gülen, Washington’daki etkili bayların emriyle 2016 yaz ayında Ankara’da bir darbeye hazırlandı. Türk soruşturması, Rus diplomatın öldürülmesi emrini verenin Gülen olduğu sonucuna vardı. Ancak ABD yetkilileri onu NATO müttefiklerine (Türkiye) iade etmedi.”

Suikast anını defalarca ekrana getiren NTV, cinayetten aylar önce Rusya ve Türkiye arasında önemli anlaşmalar imzalandığı ve bu durumun Batı’yı tedirgin ettiğini belirterek, “Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesinin uluslararası bir skandala yol açması bekleniyordu. Ama oyun tutmadı” dedi.

'AMAÇLARI RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA SICAK BİR ÇATIŞMANIN ÇIKMASIYDI'

Kanala konuşan Andrey Karlov’un dostu Sergey Kudasov, cinayetle ilgili şunları söyledi:

“Birileri gerçekten Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak ve artık dünyaya hakim olmaya çalışan devletler karşısında Ankara’nın teslimiyetini sağlamak için böyle bir eylem yapmayı istiyordu. Kasım ortalarında serbest bırakılması birçok soru işaretine yol açıyor. Çünkü düşünün binlerce kişi darbe girişimi nedeniyle tutuklanıyor, Altıntaş ise serbest bırakılıyor. 19 Aralık’ta da suikastı gerçekleştiriyor. Suikastla ilgili durum, teröristin kimliği, cinayetle ilgili hazırlık çalışmaları, olay yerinde öldürülmesi, internetten bilgilerinin kaybolması ve diğer hususlar, eylemin baş organizatörleri ile ilgili daha önce ortaya atılan iddiaların kısıtlandığını ortaya koydu. Bu terör saldırısı kimin işine yaradı? Amaçları Rusya ve Türkiye arasında sıcak bir çatışmanın çıkmasıydı.”

Kaynak: Gerçek Gündem