Cansız manken taklidi yaparak AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaparak bir AVM'de kapanış saatini bekleyen şahıs, kapanış sonrası birçok iş yerini soydu.

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Cansız manken taklidi yaparak AVM'deki dükkanları soydu

Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerini soyduğu belirlendi.

Varşova'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

AA'nın aktardığına göre iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

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