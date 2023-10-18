İsrail Gazze'de Birleşmiş Milletler okulunu vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Magazi Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulu vurdu.

Bombardıman sonrası hasar gören okul kullanılmaz hale gelirken bombardımandan sağ kurtulan Filistinliler, kullanılabilir eşyaları topladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bombardımanı sonucunda okuldaki 6 kişinin öldüğünü ve UNRWA çalışanlarının da içinde bulunduğu onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

Lazzarini, okulda ciddi maddi hasar meydana geldiğini ve ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA