Fransa'da saldırı tehdidi: 6 havaalanı tahliye edildi

Fransa'da 6 havaalanı, saldırı tehdidi e-postalarının ardından boşaltıldı.

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Fransa'da saldırı tehdidi: 6 havaalanı tahliye edildi

AFP'nin aktardığına göre, Fransa'da 6 havaalanı, saldırı tehdidi e-postalarının ardından boşaltıldı.

Fransa'nın ünlü haber ajansına konuşan bir polis kaynağı, tahliyelerin Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Paris yakınlarındaki Beauvais havalimanlarında yapıldığını bildirdi.

Haberde kaynağın, "hiçbir şüpheye yer kalmaması için" tahliye kararını verdiklerini ifade ettiği vurgulandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de salı günü bir Tunus vatandaşı, üç İsveç vatandaşını vurmuş; ikisi hayatını kaybetmişti.

Kısa süre sonra polis tarafından öldürülen saldırgan, "Kuran benim kırmızı çizgim ve kendimi feda etmeye hazırım" demişti.

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