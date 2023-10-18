İran'dan İslam ülkelerine çağrı: Derhal İsrail Büyükelçiliklerini kapatın, yetkilileri kovun!
İran, bütün İslam ülkelerine İsrail Büyükelçiliklerini kapatıp yetkililerini de derhal ülkeden kovma çağrısında bulundu.
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufan operasyonu sonrası yaşanan savaşta 12. güne girildi.
İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybederken Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.
Bu saldırı dünya çapında büyük tepki toplarken İran, İslam ülkelerine çağrıda bulundu.
İslam ülkelerine yapılan çağrıda, İsrail Büyükelçilerinin kapatılıp, yetkililerinin de derhal ülkeden kovulması talep edildi.
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