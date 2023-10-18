İran'dan İslam ülkelerine çağrı: Derhal İsrail Büyükelçiliklerini kapatın, yetkilileri kovun!

İran, bütün İslam ülkelerine İsrail Büyükelçiliklerini kapatıp yetkililerini de derhal ülkeden kovma çağrısında bulundu.

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İran'dan İslam ülkelerine çağrı: Derhal İsrail Büyükelçiliklerini kapatın, yetkilileri kovun!

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufan operasyonu sonrası yaşanan savaşta 12. güne girildi.

İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybederken Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Bu saldırı dünya çapında büyük tepki toplarken İran, İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

İslam ülkelerine yapılan çağrıda, İsrail Büyükelçilerinin kapatılıp, yetkililerinin de derhal ülkeden kovulması talep edildi.

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