Büyük Karşılaşma 10 Eylül'de! Harris ve Trump Canlı Yayında Tartışacak

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in resmi olarak Demokrat Parti'nin adayı olması ve başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçmesinin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Trump, Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki lüks malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında 3. Dünya Savaşı uyarısı yaptı. 1929'dakine benzer bir ekonomik kriz tehdidinden bahseden Trump, güneydeki ABD-Meksika sınırından gelen göçmenler tarafından işgal edilen bir ülke tasvir etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tarihte gördüğü en kötü başkan olduğunu savunan Trump, “Ülkemizin şu an ekonomik açıdan ve güvenlik açısından her zamankinden daha tehlikeli bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Harris'in ise “iki numaralı isimler arasında en alt sıralarda yer aldığını” söyledi.

HARRİS İLE CANLI YAYINDA TARTIŞMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD'li yayın kuruluşları ile anlaştığını duyuran Trump, Harris ile 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Fox News, NBC ve ABC kanallarında canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Yayın kuruluşlarının onayını aldığını duyuran Trump, Harris'in seçim kampanyasından cevap beklediğini söyledi. Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Partili aday JD Vance ile Demokrat Partili aday Tim Walz'ın kozlarını paylaşacağı tartışma programının ise CBS News tarafından yayınlanacağını duyuran Trump, bu düellonun tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Diğer yandan Trump'ın açıklamasının ardından kısa süre sonra ABC televizyonu, Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayına katılmayı kabul ettiklerini duyurdu.

SUİKAST GİRİŞİMİ, SİLAH KONTROLÜNE İLİŞKİN TAVRINI DEĞİŞTİRMEDİ

Silahlı bir suikast girişimine maruz kalmasının silah kontrolüne ilişkin görüşlerinde değişikliğe neden olmadığını vurgulayan Trump, “İnsanlar, kendilerini savunmak için silaha ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı. Suikast girişiminden kıl payı sağ kurtulmasının üzerinden 26 gün geçen Trump, yerel silah kontrol yasaları uygulayan şehirlerde de şiddetli suçlar işlendiğine dikkat çekti. Trump, Harris'i “insanların silahlarını toplamak istemekle” suçladı.

Kaynak: İHA