Ehliyeti Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son 5 Gün Kaldı, Tamamı İptal Olacak
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve trafik kazalarını önlemeyi amaçlayan kapsamlı eylem planının bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Düzenleme ile hem trafik cezalarının miktarı artırılacak hem de ciddi ihlallerde ehliyet iptal cezası uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Aylardır üzerinde çalışılan taslak düzenlemede sona yaklaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın detaylarını kamuoyuyla paylaştığı teklifin, bu hafta Meclis komisyonlarına iletilmesi ve cuma günü itibarıyla görüşmelere başlanması planlanıyor. Yeni düzenlemede cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.
KIRMIZI IŞIKTA ISRAR EDENE EHLİYET İPTALİ
Teklifte yer alan maddelere göre, kırmızı ışık ihlallerine karşı yaptırımlar ağırlaştırılacak. Mevcut durumda 2 bin 167 lira olan ceza miktarı, ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek. Aynı yıl içerisinde üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 30 gün askıya alınacak. Dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün ehliyet el konulacak. Altı veya daha fazla ihlal tespit edilen sürücülerin ise ehliyetleri tamamen iptal edilecek ve 80 bin lira para cezası uygulanacak.
ARACINI TERK EDENE GEÇİCİ EHLİYET EL KOYMA
Düzenlemeyle birlikte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik önlemler de genişletiliyor. Trafik sırasında kavga etmek amacıyla aracını terk edenlerin ehliyetine geçici süreyle el konulacak. A
yrıca asker uğurlama, düğün ve benzeri kutlamalar sırasında oluşturulan konvoylarla trafiği engelleyen ve konvoy esnasında havaya ateş açan kişilerin ehliyetleri süresiz iptal edilecek. Bu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için bir yıl beklemeleri ve ardından hem yazılı hem de direksiyon sınavına girmeleri zorunlu olacak.
TRAFİKTE MAGANDALARA AĞIR YAPTIRIM
Yasa teklifi ile amaçlanan en önemli hedeflerden biri de trafik magandalarına karşı caydırıcı bir sistem oluşturmak. Bu kapsamda, hem kamu düzeninin korunması hem de trafik güvenliğinin sağlanması için ağırlaştırılmış cezalar yürürlüğe girecek.