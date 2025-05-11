Ehliyeti Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son 5 Gün Kaldı, Tamamı İptal Olacak

KIRMIZI IŞIKTA ISRAR EDENE EHLİYET İPTALİ

Teklifte yer alan maddelere göre, kırmızı ışık ihlallerine karşı yaptırımlar ağırlaştırılacak. Mevcut durumda 2 bin 167 lira olan ceza miktarı, ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek. Aynı yıl içerisinde üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 30 gün askıya alınacak. Dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün ehliyet el konulacak. Altı veya daha fazla ihlal tespit edilen sürücülerin ise ehliyetleri tamamen iptal edilecek ve 80 bin lira para cezası uygulanacak.