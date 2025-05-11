Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu

YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, emeklilere özel avantajlar sunmayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz" dedi.