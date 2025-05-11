Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine cazip promosyon imkanları sunuyor. Banka, maaşını Yapı Kredi’ye aktaran emeklilere 25.000 TL’ye kadar ulaşan nakit ödül fırsatı sağlıyor.
Kaynak: AA
Banka tarafından yapılan duyuruya göre, SGK emeklileri maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıma taahhüdü verdiklerinde doğrudan 15.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bu temel promosyonun yanı sıra, farklı işlemlerle ek ödemeler de elde etmek mümkün.
EK ÖDEME KOŞULLARIYLA PROMOSYONLAR ARTIYOR
Yapı Kredi’ye geçiş yapan emekliler;
En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vererek 2.500 TL,
İlk kez Yapı Kredi kredi kartı alarak ya da mevcut kredi kartıyla 1.000 TL ve üzeri harcama yaparak 2.000 TL,
Mobil uygulamaya ilk kez giriş yaparak 500 TL ilave promosyon alabiliyor.
Bununla da sınırlı değil. Emekli maaşını ilk defa Yapı Kredi’ye taşıyan ve kredi kartı ile her ay 1.000 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere 5 ay boyunca aylık 1.000 TL nakit ödül veriliyor. Bu da toplamda 5.000 TL daha kazanç anlamına geliyor. Böylece promosyonların toplamı 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ KOLAYCA HALLEDİLİYOR
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, maaş taşıma işlemlerini şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla kolaylıkla yapabiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını bankaya yönlendirebiliyor.
YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, emeklilere özel avantajlar sunmayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:
"Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz" dedi.