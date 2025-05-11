SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Memur ve Emeklilere Önemli Uyarı: Rakam Verdi

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik alacak dikkate alındığında, Ocak-Nisan dönemi için hesaplanan dört aylık farkın yüzde 6,94 olduğu, buna göre yapılacak güncellemenin yüzde 12,29 olacağı bilgisi paylaşıldı.