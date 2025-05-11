SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Memur ve Emeklilere Önemli Uyarı: Rakam Verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine 2025 yılı Mart ayı itibarıyla yüzde 9,02 oranında kümülatif zam yapıldığını, buna herhangi bir refah payı, eşitleme ya da seyyanen artışın eklenmediğini hatırlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarının enflasyonun yüzde 1,5 oranında gerisinde kaldığını ifade eden İsa Karakaş, dört aylık dönemde oluşan kümülatif farkın yüzde 13,37’ye ulaştığını açıkladı.
NİSAN AYI İTİBARIYLA YÜZDE 13,37'LİK ARTIŞ GARANTİLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayında açıklanan yüzde 3’lük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri sonrasında, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile banka sandığı, TOBB ve oda sandıkları emeklilerinin maaşlarında yüzde 13,37 oranında artış kesinleşti.
Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik alacak dikkate alındığında, Ocak-Nisan dönemi için hesaplanan dört aylık farkın yüzde 6,94 olduğu, buna göre yapılacak güncellemenin yüzde 12,29 olacağı bilgisi paylaşıldı.
TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 15,5 İLE 17 ARASINDA OLACAK
İsa Karakaş, önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerini de aktardı. Mayıs ayı enflasyonunun yüksek, Haziran ayı enflasyonunun ise düşük seyretmesini beklediğini belirten İsa Karakaş, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın en düşük yüzde 15,5, en yüksek ise yüzde 17 seviyesinde olacağını öngördüğünü söyledi.
İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut maaşlarını yüzde 12,29 oranında artırarak Nisan ayı itibarıyla güncel maaşlarını hesaplayabileceklerini belirtti.
GEÇMİŞTE ENFLASYON FARKI ALTINDA KALMIŞTI
İsa Karakaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5,42’lik zam oranının da enflasyonun altında kaldığını anımsatarak, benzer bir tablonun Ocak ayında da yaşandığını ve yüzde 4,21’lik fark oluştuğunu ifade etti.
Temmuz zammıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarının yeniden güncelleneceğini kaydeden İsa Karakaş, hesaplamaların dikkate alınarak bireysel maaş tahminlerinin yapılabileceğini vurguladı.