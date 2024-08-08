Kamala Harris’ten İsrail’e Silah Ambargosuna Yeşil Işık

ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Kamala Harris'in dış politika danışmanı Phil Gordon, İsrail’e silah ambargosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gordon, Harris'in Gazze'deki sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğini ancak İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemediğini açıkladı.

Kamala Harris’ten İsrail’e Silah Ambargosuna Yeşil Işık

ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris'in dış politika danışmanı Gordon, konuyla ilgili medyaya yansıyan tartışmalara ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Gordon, "Başkan Yardımcısı bu konuda net. İsrail'in İran'a ve İran destekli terör gruplarına karşı kendini savunabileceğinden emin olacaktır. Başkan Yardımcısı, İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemiyor. Kendisi ayrıca Gazze'deki sivillerin korunması için çalışmaya ve uluslararası insani hukuku üstün tutmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Harris'in adı açıklanmayan bir yardımcısı, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Harris'in Michigan'da Filistin destekçisi bir grupla yaptığı görüşmede İsrail'e yönelik bir silah ambargosu fikrini tartışmaya açmadığını belirtti.

Joe Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz destek vermesinden rahatsız olan Demokratların oluşturduğu ve Michigan'daki ön seçimlerde Biden'a oy vermeyen seçmenleri bir araya getiren grubun, Harris ile yaptığı görüşmede, İsrail'e silah ambargosu konusunun ayrı bir toplantıda görüşülmesini talep ettiği bildirildi. Ancak Harris'in bu talebe olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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