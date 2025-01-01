Bu Uçak Tarihte Geçmişe Gitti: 2025 Yılında Havalandı 2024'te İniş Yaptı
Dünyada birçok ülke 2025'e büyük bir heyecanla girerken adeta filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 2025 yılına ilk giren yerlerden Hong Kong’dan havalanan uçak ABD’nin Los Angeles eyaletine 2024’te iniş yaptı.
Hong Kong’dan 1 Ocak 2025 yılı saat 00.25’te kalkış yapan uçak geçmişte geriye gitti. Yaşanan durum sosyal medyada gündem oldu.
Havalanan uçak Pasifik Okyanusu’nu aşarak saat 20.55’de ABD’nin Los Angeles eyaletine iniş yaptı. Uçak indiğinde tarihler saat farkı sebebiyle 31 Aralık 2024 tarihini gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi