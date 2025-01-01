Esad'ın Katliam Tesisi Görüntülendi! Kasyun Dağında Varil Bombası Üretimi

Beşşar Esad rejiminin halka yasakladığı Kasyun Dağı görüntülendi. Esad rejiminin Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağında büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi.

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Esad'ın Katliam Tesisi Görüntülendi! Kasyun Dağında Varil Bombası Üretimi

Esed rejimi, Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını varil bombası üretim tesisine çevirdi
Beşşar Esad rejiminin, başkent Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını, Suriye'deki iç savaş boyunca büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi.

Esad'ın Katliam Tesisi Görüntülendi! Kasyun Dağında Varil Bombası Üretimi - Resim : 1

Düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi olduğu bilinen varil bombası, rejim güçlerinin iç savaşta en çok kullandığı bombalar arasında yer alıyor. Bir varil içerisine, yüksek miktarda patlayıcı, hurda metal, çivi ve somun gibi malzemeler doldurularak yapılan varil bombası, iç savaşta binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribata neden olan varil bombasının atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanıyor. Başkent Şam yakınlarındaki Kasyun Dağı eteklerinde yer alan varil bombası üretim tesisini görüntüledi.
Tesisin girişinde, devrik lider Beşşar Esed'in fotoğrafı yer alıyor. Tesis içerisinde çok sayıda varil, patlayıcı madde, fünye ve çeşitli metaller görülüyor.

Esad'ın Katliam Tesisi Görüntülendi! Kasyun Dağında Varil Bombası Üretimi - Resim : 2

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) Temmuz 2012-Nisan 2021 dönemini kapsayan raporuna göre, rejim güçleri sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandı. Bu saldırılarda 1821'i çocuk, 1780'i kadın 11 bin 87 sivil hayatını kaybetti.
Varil bombasıyla en çok hedef alınan iller Şam, Halep, Dera ve İdlib şeklinde sıralanırken, en çok can kaybının ise Halep'te yaşandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Esad'ın Katliam Tesisi Görüntülendi! Kasyun Dağında Varil Bombası Üretimi - Resim : 3

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Kaynak: AA

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Beşar Esad
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