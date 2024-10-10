Brown Üniversitesi'nden 'İsrail'e Yaptırım' Talebine Ret

ABD'deki Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson, Filistin destekçisi öğrencilerin, "İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kolaylaştırmakla" suçladığı 10 şirketle okulun ticari ilişkilerini kesmesi talebine ilişkin açıklama yaptı.

Paxson, Üniversite Yönetim Kurulu'nca oylanan bu talebin, bu şirketlere "doğrudan yatırım bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Üniversitenin "bu şirketlerle olan düşük ve dolaylı mali ilişkisi göz önüne alındığında, sosyal zarardan doğrudan sorumlu olamayacağını" öne süren Paxson, ayrıca, "Brown'ın misyonu bilgiyi muhafaza etmektir. Küresel çatışmaları yargılamak ya da çözmek değildir." ifadesini kullandı.

Üniversitenin "Ateşkes için Yahudiler" topluluğu üyesi Rafi Ash, söz konusu kararı "üniversitenin ahlaki başarısızlığı" olarak değerlendirerek, "Yönetim kurulu, bu soykırımda suç ortağı olarak kalmayı oylamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA