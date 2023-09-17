Brezilya'da uçak düştü: 14 ölü

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde çift motorlu bir turboprop olan EMB-110 uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'da uçak düştü: 14 ölü

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde uçak düştü. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer tarafından üretilen çift motorlu turboprop uçağı EMB-110’un düşmesi sonucu içindeki 12 yolcu ve 2 mürettebat yaşamını yitirdi.

Amazonas eyaletinin başkenti Manaus’dan orman kasabası Barcelos’a doğru hareket eden uçağın, düştüğü sırada yolculuğunu tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi.

Amazonas Güvenlik Sekreteri Vinicius Almeida kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Ulaşılan ilk bilgilere göre uçağın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu ve Barcelos’a inişi sırasında düştüğü belirlendi” dedi.

Uçağın av balıkçılığı yapan bir iş adamı tarafından kiralandığı kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amazonas eyaletinde Eylül ayı en yoğun balıkçılık sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Barcelos kasabası ise çok sayıda milli parka yakın olması nedeniyle balıkçılıkla ilgilenen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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