Reza Zarrab ve Halkbank’a teröre destek davası açıldı

Suriye ve Afganistan'da terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, ABD’de Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası açıldı.

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Reza Zarrab ve Halkbank’a teröre destek davası açıldı

Sözcü'de yer alan habere göre Afganistan ve Suriye'de gerçekleşen terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, ABD'de Halkbank ve Reza Zarrab'a tazminat davası açıldı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istendi.

Davacılar, 2012'den 2020'ye kadar Afganistan'da gerçekleştirilen 27 saldırının ve 2012'den 2013'e kadar Suriye'deki bir saldırının mağduru 151 kişiden oluştu. Davada Zarrab ve Halkbank'ın “2012'den 2016'ya kadar terörle mücadele yaptırımlarını aşarak İslam Devrim Muhafızları'na bağlı olarak bilinen İran Ulusal Petrol Şirketinin terör operasyonlarını finanse etmesine sistematik olarak yardımcı oldukları” iddia edildi.

Dilekçede sanıkların, terör ve şiddet içeren faaliyetlere yardım ettiklerinin farkında olarak hareket ettikleri ileri sürüldü. Ayrıca İran'ın petrol gelirlerini aklamaya yönelik bir planı kasıtlı olarak başlatıp gizledikleri, bunu neden ve kimin için yaptıklarını bildikleri iddiası da yer aldı. Hakim, şikayetin bir kopyasının 1 Ekim'e kadar bankanın temsilcilerine gönderilmesini, Halkbank'tan da 29 Ocak'a kadar yanıt vermesini istedi.

SUÇLARINI KABUL ETMİŞTİ

Reza Zarrab, 19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile gözaltına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı.

Zarrab, daha sonra savcılıkla işbirliği yapıp sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti.

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