Brezilya'da 68 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü
Brezilya'da Vinhendo kentinde 68 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
Brezilya'da 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde düştü.
rezilya'da uçak kazası meydana geldi. Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı düştü.
Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.
Brezilya'da 68 yolcuyu taşıyan uçağın düşme anı kameralara böyle yansıdı— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 9, 2024
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