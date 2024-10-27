Bir Ülkeyi Karıştıran Olay! Günlerdir Aranan Muhalefet Liderinin Cesedi Bulundu

Venezuela bu olayı konuşuyor. Günlerdir aranan muhalif partinin lideri yol kenarında ölü olarak bulundu. Muhalif liderin işkenceyle öldürüldüğü iddiaları gündeme gelirken, hükümet 'trafik kazası' açıklaması yaptı.

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Bir Ülkeyi Karıştıran Olay! Günlerdir Aranan Muhalefet Liderinin Cesedi Bulundu

Venezuela'da kayıp olduğu bildirilen ve günlerdir aranan muhalif Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos bir yol kenarında ölü olarak bulundu.

Parti yetkilileri Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğünü iddia ederken, hükümet yetkilileri ise Santos’un ölümüne ilişkin farklı bir açıklama yaptı. Muhalif liderin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, iddiaların asılsız olduğunu ve olayın detaylarının araştırıldığını kaydetti.

ÜLKEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Santos’un ölümüne dair iddialar ülkede tansiyonu yükseltirken, olayın bağımsız bir şekilde soruşturulması için muhalif kesimden talepler yükseliyor.

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