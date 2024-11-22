Bir Ülke Daha Netanyahu'ya Kapıları Kapadı, Tutuklanacak

Hollanda'nın ardından Belçika'da hakkında UCM tarafından tutuklama emri verilen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye giriş yapması halinde tutuklanacağını duyurdu.

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Bir Ülke Daha Netanyahu'ya Kapıları Kapadı, Tutuklanacak

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci yaptığı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdi.

UCM tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini uygulama sorumluluğunun devletlerde olduğunu anımsatan Baleci, Roma Statüsü'nün 86. maddesine göre, bu antlaşmaya taraf olan devletlerin, UCM ile tam olarak işbirliği yapma konusunda yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı.

Bir Ülke Daha Netanyahu'ya Kapıları Kapadı, Tutuklanacak - Resim : 1

“BELÇİKA MAKAMLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYACAK”

Baleci, Belçika'nın uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını tam olarak desteklediğini vurgulayarak, "Bu nedenle Mahkeme tarafından tutuklama emri altında olan herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa, Belçika makamları Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır" ifadesini kullandı.

Bir Ülke Daha Netanyahu'ya Kapıları Kapadı, Tutuklanacak - Resim : 2

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, AB ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'e 2017'de resmi ziyaret düzenlemişti.

UCM’nin dün verdiği tutuklama emri kararının ardından Hollanda, Netanyahu’nun ülkeye giriş yapması takdirde tutuklanacağını açıklarken; ABD ve İngiltere’den bu karara tepki gelmişti.

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Kaynak: AA

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