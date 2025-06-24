Japonya Ülke Sınırları İçerisinde İlk Başarılı Füze Denemesini Gerçekleştirdi

Dünya İran ve İsrail arasında yaşanan füze savaşıyla diken üstünde. Ateşkes çabalarına karşın gerginlikler devam ederken Japonya, kendi sınırları içinde ilk kez füze tatbikatı yapıldığını duyurdu.

Japonya Ülke Sınırları İçerisinde İlk Başarılı Füze Denemesini Gerçekleştirdi
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Japon ordusundan yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'ndaki atış alanında füze tatbikatı yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, ülke sınırlarındaki ilk füze tatbikatına Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığını belirtti.

Tatbikatın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan ve içinde insan olmayan bir tekneye karşı Type-88 tipi kısa menzilli gemisavar füzelerle yapıldığını kaydeden yetkililer, sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Japonya daha önceki füze denemelerini ABD ve Avustralya gibi diğer ülkelerin topraklarında yapmıştı.

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Kaynak: AA

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