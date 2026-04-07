Bir Dönemin Sonu... Lucescu’dan Acı Haber

Türkiye’de Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'la iz bırakan, dünya futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti. Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Lucescu'nun saat 20:30 sularında vefat ettiği bildirildi. Lucescu geçtiğimiz günlerde antrenmanda kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945’te Romanya’nın Bükreş kentinde doğan Lucescu, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle Avrupa futbolunun önemli figürlerinden biri haline geldi. Kariyerinde Dinamo Bükreş ile Romanya Ligi şampiyonlukları yaşayan Lucescu, teknik direktörlük dönemindeyse farklı ülkelerde kazandığı başarılarla adını uluslararası düzeyde duyurdu.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Lucescu, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası’nı kazandı. Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ta üst üste şampiyonluklar elde ederek Süper Lig tarihine de adını yazdırdı.

Ukrayna’da Shakhtar Donetsk ile 8, Dinamo Kyiv ile 1 lig şampiyonluğu yaşayan Lucescu, Romanya ve Ukrayna’da birçok kez 'Yılın Teknik Direktörü' seçildi. 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 maça çıkan beşinci teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Toplam 35 resmi kupa kazanan Lucescu, Avrupa futbolunda en başarılı teknik direktörler arasında gösteriliyordu. Futbolun yanı sıra oyuncularının kültürel ve entelektüel gelişimine verdiği önemle de tanınıyordu. Futbolcularını kitap okumaya, tiyatroya gitmeye teşvik eden yaklaşımıyla farklı bir teknik adam profili çizmişti.

