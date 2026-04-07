Irak’ta Kaçırılan ABD’li Gazeteci Serbest Bırakıldı
Irak’ta faaliyet gösteren İran yanlısı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) başkent Bağdat’ta bir hafta önce kaçırılan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ın serbest bırakıldığını açıkladı.
Kataib Hizbullah'ın güvenlik alanındaki sorumlularından Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak’ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Assaf yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakma kararının Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ‘ulusal tutumlarına duyulan saygı’ nedeniyle alındığını belirtti.