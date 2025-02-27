Binlerce Kişiye İş Vaadiyle Dolandırıcılık Tuzağı: 2025 Model Köle Pazarı

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce kişinin iş bahanesiyle kandırılarak Myanmar’ın bir sınır kasabasında rehin tutulduğu ortaya çıktı. Kasabada tutulan kişilerin, çeşitli yöntemlerle dünyanın çeşitli noktalarında insanları dolandırdığı öğrenilirken; komşu ülkeler bu dolandırıcılık ağına karşı alarma geçerek alınan önlemleri üst seviyeye taşıdı.

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Binlerce Kişiye İş Vaadiyle Dolandırıcılık Tuzağı: 2025 Model Köle Pazarı

Myanmar'da kurulan dolandırıcılık merkezinin, çeşitli yöntemlerle kandırılarak kasabaya getirilen kişilerin zorla tutularak çalıştırılması gündemiyle kamuoyu tarafından baskı altına alındığı ifade ediliyor.

Ülkelerine geri dönmek için bekleyen bu kişilerin getirildikleri dolandırıcılık merkezlerinde sahte aşklar, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları yoluyla dünyanın dört bir noktasındaki insanları dolandırıyor.

Binlerce Kişiye İş Vaadiyle Dolandırıcılık Tuzağı: 2025 Model Köle Pazarı - Resim : 1

MERKEZLER ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR

Dolandırıcılık merkezinde tutulan 7 bin işinin yarısından fazlasını Çinlilerin oluşturduğu belirtiliyor. Kamuoyunda gündeme gelmesiyle birlikte baskı altında olan bu dolandırıcılık merkezlerinden geçen hafta içerisinde 600’den fazla Çinlinin ülkelerine geri dönmelerine izin verildi.

Sayının çokluğu nedeniyle Tayland, Çin'e dönüş işlemlerinin büyük çoğunluğunun Pekin hükümeti tarafından yürütülmesine izin verirken, Çin ilk etapta geri dönüşleri sağlayabilmek için 16 uçak kiraladı.

Şubat ayının başlarında da, Etiyopya'dan Brezilya'ya ve Filipinler'e kadar 20 ülkeden yaklaşık 260 kişi, baskıların bir parçası olarak Myanmar'dan Tayland'ın denetimine geçti.

KAÇIRILMA RİSKİNE KARŞI TABELALI ÖNLEM

Taylandlı yetkililer, 100'den fazla kişinin halihazırda Tayland'da ülkelerine geri dönebilmek için beklediğini de belirtiyor.

Birçoğu, şu anda kitlesel geri dönüş çabalarının merkezi olan Mae Sot üzerinden Myanmar'a kaçırıldı.

Mae Sot'a giden güzergah üzerine kurulan kontrol noktalarında Taylandlıları ve yabancıları Myanmar sınırında çalıştırılmak amacıyla kaçırılma ihtimaline karşı uyaran Tayca, İngilizce ve Çince tabelalar konularak uyarılarda bulunuluyor.

Binlerce Kişiye İş Vaadiyle Dolandırıcılık Tuzağı: 2025 Model Köle Pazarı - Resim : 2

ELEKTRİK, İNTERNET VE GAZ KESİLDİ

Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü Thanathip Sawangsang, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, geri dönüşlerde yaşanabilecek karışıklığı önleyebilmek için kılavuzlar oluşturmayı planladığını ifade etti.

Öte yandan Tayland hükümeti, dolandırıcılık merkezlerine yönelik oluşturulan baskının bir parçası olarak, Myanmar’da sınır hattı boyunca bu merkezlerin yer aldığı noktalarda elektrik, internet ve gaz tedariğini kesme kararı aldığı da belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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