ABD ile Çin arasında "diktatör" gerilimi: "Siyasi provokasyon"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'daki bir bağış etkinliğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin Çin'e ait olduğundan şüphelenilen casus balonu vurmasından çok utandığını belirtti.

“BU DİKTATÖRLER İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ KAYNAĞI”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Çinli lider hakkında kişisel yorumda bulunan Biden "Şi Cinping'in, içinde iki yük vagonu dolusu casus ekipmanı bulunan balonu vurduğumda çok üzülmesinin nedeni, balonun orada olduğunu bilmemesiydi." dedi ve "Bu diktatörler için büyük bir utanç kaynağı." ifadelerini kullandı.

Euronews’in haberine göre; Biden'ın konuşmasının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'le ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Pekin'e yaptığı ziyaret dönüşünde casus balon konusunun kapanması gerektiğine dair ifadelerinin hemen arkasından geldi.

ÇİN’DEN TEPKİ: "SİYASİ PROVOKASYON"

Blinken'ın ikili ilişkilerdeki gerilimi azaltma çabalarına rağmen gelen bu yorum Çin tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözlerinin "son derece saçma ve sorumsuzca" olduğunu söyledi.

Biden'ın ifadelerinin gerçeklere, diplomatik protokollere ve Çin'in siyasi gururuna ciddi bir saldırı olduğunu belirten sözcü "Bunlar açıkça bir siyasi provokasyondur." dedi.

Sözcü, balonun ABD hava sahasından geçişinin kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle yaşandığı ve kasıtsız olduğu açıklamasını tekrarladı.

Biden, pazartesi günü yaptığı açıklamada Blinken'ın Pekin ziyaretinde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğunu düşündüğünü belirtmişti.