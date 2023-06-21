ABD Başkanı Joe Biden acil durumu uzattı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Kuzey Kore tehdidi” hususunda 2008'de yürürlüğe giren acil durumun uzatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Biden, Kongreye gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası’ndaki silah varlığı ve artma riski, Kuzey Kore yönetiminin yarımadadaki istikrarı tehdit eden, ABD’nin ordusunu, müttefiklerini ve bölgedeki ticari ortaklarını tehlikeye atan, nükleer silah ve füze programlarını geliştirmeyi hedef alan baskıcı ve tahrik edici politikaları ve eylemleri, ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor."

Kaynak: AA