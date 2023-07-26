Biden'ın köpeği Beyaz Saray'da en az 10 ajanı ısırdı

Küresel ısınma, Ukrayna savaşı ve iç siyaset gibi onlarca sorunla baş etmeye çalışan Beyaz Saray'ın gündemine bugünlerde yeni bir sorun daha eklendi.

ABD Başkanı Joe Biden ile First Lady Jill Biden'ın Alman çoban köpekleri, Beyaz Saray çalışanlarına karşı saldırgan davrandıkları gerekçesiyle 2021 yılında iki haftalık eğitim programına alınmış ve eğitimin ardından tekrar saraya dönmüştü.

NTV'nin haberine göre ancak köpekler yeniden ülkenin gündemine oturdu.

Biden çiftinin köpeklerinin bu kez de gizli servis ajanlarına saldırmaya başladığı belirtildi.

Alman çoban köpeğinin karıştığı en az 10 vaka var. Isırılanlar arasında gizli servis çalışanları da bulunuyor. Hatta birisi hastanelik dahi oldu.

Commander isimli köpeğin saldırgan davranışları ülkenin gündeminde de kendine yer buldu.

BEYAZ SARAY'DA SORULDU

Beyaz Saray basın toplantısında konuyla ilgili sorular soruldu.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre sorulara esprili bir dille yanıt verdi. Gazetecilerden biri sözcü Pierre'e "Sorum çok farklı bir konuyla ilgili: Köpek. Commander Biden'ın ısırma sorunu var gibi gözüküyor. Son gelişmelerle ilgili bilgi verir misiniz?" diye sordu.

Pierre, "Sizin de bildiğiniz gibi Beyaz Saray kendine has ve stresli bir yer. Eminim ki hepiniz bu durumu anlıyorsunuz. Dediğim gibi hepimiz için stresli bir ortam. Ailenin evcil hayvanı olmanın ne demek olduğunu da anlayabiliyorsunuzdur. Biden ailesi herkes için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyor" yanıtını verdi.

Biden ailesinin önceki köpeği Major de ısırma vakalarına karışınca Mart 2021'de Beyaz Saray'dan iki haftalık bir eğitim için gönderilmişti. Biden ailesi, aynı yıl Commander isimli yeni bir köpeği sahiplenmişti.