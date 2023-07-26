Sinead O'Connor hayatını kaybetti

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Sinead O'Connor hayatını kaybetti

İrlandalı dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor'un ölüm nedeni açıklanmadı.

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi.

2018 yılında Müslüman olan ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştiren müzisyen, son tweetinde Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

8 Aralık 1966'da Dublin'de Sinéad Marie Bernadette O'Connor olarak dünyaya gelen O'Connor, 1980'lerin sonlarında ilk albümü The Lion and the Cobra ile ün kazandı ve 1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde etti.

Son Güncelleme:
Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında beraat etti Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında beraat etti
Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! Sudan'da kıyamet filmini andıran görüntü!
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın