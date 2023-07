Sinead O'Connor hayatını kaybetti

İrlandalı dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor'un ölüm nedeni açıklanmadı.

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi.

2018 yılında Müslüman olan ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştiren müzisyen, son tweetinde Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

8 Aralık 1966'da Dublin'de Sinéad Marie Bernadette O'Connor olarak dünyaya gelen O'Connor, 1980'lerin sonlarında ilk albümü The Lion and the Cobra ile ün kazandı ve 1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde etti.