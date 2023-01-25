Biden: ABD, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tipi tank gönderecek

Almanya’nın ardından ABD’de Ukrayna’ya tank gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya ve halkına destek olmak için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortakları ile uyum içinde çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupa tamamen birleşmiştir. Bu sabah NATO müttefiklerimiz Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak ve İtalya Başbakanı Meloni ile yakın koordinasyonumuzu ve Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmek için uzun bir görüşme yaptım” dedi.

Rusya'nın beklentisinin ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya destek konusunda birlik sağlamayacağı olduğunu söyleyen Biden, “Ama tamamen birleştik. Ukrayna elinde tuttuğu bölgeleri savunuyor ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılara hazırlanıyor. Yakın zamanda Rusya'nın savaş alanında gelişen taktik ve stratejisine karşı koyabilmeleri gerekiyor. Manevra yapma ve alan açma yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Uzun vadede Rus saldırganlığına karşı caydırıcılığa ve kendilerini savunmak için kalıcı bir yeteneğe ihtiyaçları var” dedi.

“ABRAMS TANKLARI DÜNYANIN EN İYİ TANKLARIDIR”

ABD’nin Ukrayna’ya bugüne kadar yüzlerce zırhlı araç gönderdiğini belirten Biden, “Ve bugün ABD’nin Ukrayna'ya 1 Ukrayna taburuna eşdeğer 31 Abram tankı göndereceğini duyuruyorum. Bakan Austin, bu adımı Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağı için tavsiye etti. Abrams tankları dünyanın en kabiliyetli tanklarıdır. Ayrıca çalıştırmaları ve bakımları son derece karmaşıktır. Bu yüzden Ukrayna'ya etkili bir şekilde gerekli olan parçaları ve ekipmanı da veriyoruz” dedi. Söz konusu tankların Ukrayna’ya teslimatının zaman alacağını ifade eden Biden, “Bu duyuruyu müttefiklerimizle de yakından koordine ediyoruz. ABD katkısına, diğer ülkelerden önümüzdeki haftalarda ve aylarda hazır, kullanılabilir ve savaş alanında kullanım için daha kolay entegre edilecek olan ek bir duyuru eşlik edecek” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Szcholz’a Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesine onay verdiği için minnettar olduğunu belirten Biden, “Başbakan’a liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“UKRAYNA'YI DESTEKLEMEK DÜNYA ÇAPINDA BİR TAAHÜT”

Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için Rus saldırganlığına karşı Ukrayna’nın savaşma yeteneğini desteklemek dünya çapında bir taahhüt olduğunu belirten Biden, “Birleşik Krallık geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Challenger 2 tankları göndereceğini duyurdu. Fransa, AMX-10 RC zırhlı savaş araçları ile katkıda bulunuyor. ABD gibi Almanya Leopard tanklarına ek olarak bir Patriot füze bataryası gönderiyor. Hollanda, Patriot füzesi gönderecek. Fransa, Kanada, Slovakya, Norveç ve diğerleri, Ukrayna semalarının güvenliğini sağlamak ve kelimenin tam anlamıyla Rusya'nın saldırganlığının hedefi olan masum sivillerin hayatlarını kurtarmak için kritik hava savunma sistemleri gönderdi. Polonya zırhlı araçlar gönderiyor, İsveç savaş araçları bağışlıyor, İtalya topçu veriyor. Danimarka ve Estonya obüs gönderiyor. Letonya daha fazla Stinger füzesi sağlıyor, Litvanya uçaksavar sağlıyor ve Finlandiya kısa süre önce bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini duyurdu” diye konuştu.

“RUSYA'YA YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI TEHDİDİMİZ YOK”

ABD’nin müttefikleri ve ortakları ile birlikte bugüne kadar Ukrayna’ya 3 binden fazla zırhlı araç, 8 binden fazla topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş çoklu roket fırlatma sistemi gönderdiklerini aktaran Biden, “Bunların hepsi Ukrayna'nın Rusya’nın acımasız saldırganlığına karşı koymak için. Bu, Rusya için bir saldırı tehdidi değil. Rus birlikleri Rusya'ya ait oldukları yere dönerse, bu savaş bugün bitecek. Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırı tehdidimiz yok. Hepimizin istediği bu, bu savaşın bitmesi” dedi.