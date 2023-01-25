ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden VOA Türkçe muhabirini tartaklayan Bahçeli'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumaları tarafındanq tartaklanmasına ilişkin olarak "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden VOA Türkçe muhabirini tartaklayan Bahçeli'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumaları tarafından tartaklanmasına tepki gösterdi. Sözcü Price, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı. 

Sözcü şu açıklamaları yaptı: 

"İfade özgürlüğü - gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile - demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir."

Amerika'nın Sesi haberciliği uzun zamandır objektif haber ve bilgi için hayati bir kaynak olmuştur. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor. "

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