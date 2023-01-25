Yunanistan'da ana muhalefetten hükümete "İstifa" çağrısı: Birçok yetkiliyi istihbarata dinletti

Yunanistan’da ana muhalefet radikal sol SYRİZA partisi lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aralarında bakan, silahlı kuvvetler, gazeteciler ve iş adamlarının bulunduğu onlarca kişinin telefonlarını Yunan istihbarat teşkilatı EYP’e dinlettiği iddiasıyla hükümeti “derhal istifaya” davet etti ve bu amaçla parlamentoya gensoru önergesi verdi.

Çipras’ın soru önergesini sunduğu parlamento konuşmasında EYP’nin Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros dahil, kara kuvvetleri komutanı ve silahlanma projelerinden sorumlu savunma bakanlığı üst düzey yetkililerinin telefonlarını dinleme altına alma talimatının Başbakan Miçotakis tarafından verildiğin, iddia etti.

EYP’nin Başbakanlığa doğrudan bağlı olması itibariyle EYP’nin Başbakan'ın talimatı olmadan Bakan, hükümet yetkilileri , hele silahlı kuvvetleri mensuplarının telefonlarının dinlenemeyeceğini” söyleyen Çipras, zaman zaman gazetelerde yayınlanan bu tür iddiaları, kendisinin yaptığı araştırmalar sonucunda teyit ettiğini belirtti.

Buna örnek olarak da geçen yıl, sosyalist PASOK lideri Nikos Androulakis’in Avrupa Parlamenterliği süresinde telefonun EYP tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasını gösterdi.

“EYP’e bu kişilerin telefonlarının dinlemesi için başsavcıktan talimat aldığı ortaya çıktı” diyen Çipras , “..Acaba başsavcılık ta mı Başbakanın talimatları doğrultusunda hareket ediyor?” sorusunu sordu ve “... anlaşılan herşeyi kitabına uydurmak için , güvenlik nedenleri gerekçe gösterilerek bu kişilerin telefonları dinleme altına alınmış. Peki, Yunan vatandaşlarının güvenliğinden sorumlu silahlı kuvvetler mensuplarının telefonları güvenlik nedenleriyle neden dinlenir ki?” şeklinde konuştu.

Yunan Genelkurmay Başkanı ve kara kuvvetleri komutanının telefonlarının Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de krizin patlak verdiği 2020 yılının yaz aylarından; 2022’nin yaz aylarına kadar dinlendiğinden söz etmesi de dikkatleri çekti.

Çipras “.. EYP’nin Başbakanın talimatıyla hadi biz muhaliflerin telefonlarını dinlemek istemesini anladık da kendi bakanlarının, dostlarının ve silahlı kuvvetlerin en üst düzeydeki mensuplarını dinlemesine anlam veremiyoruz” ifadesini kullandı ve Miçotakis’in “muhalifleri kadar, üyelerini de kontrol eden suç örgütü başkanı gibi hareket ettiğini” öne sürdü.

Başbakan Mitsotakis Girit adasını ziyaret ettiği için katılamadığı bugünkü parlamneto oturumunda sözü alan Başbakan yardımcısı Yani Gerapetritis, “gensoru veren muhalefet liderine müteşekkiriz. Böylece bu parlamento oturumunda başarısız Çipras hükümeti ile başarılı Miçotakis hükümetleri karşılaştırılmış olacaktır” açıklamasını yaptı.

Gensoru görüşmeleri bu akşam (Çarşamba) başlayacak ve Cuma günü parlamentoda yapılacak oylama ile sona erecek.

300 sandalyelik yunan parlamentosunda Miçotakis’in muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) nin 156; SYRİZA’nın 88; sosyalist PASOK’un 22; Komunist Parti KKE’nin 15; milliyetçi “Lysi” nin 10; Varufakis’in MERA25 partisinin ise 6 milletvekili var.